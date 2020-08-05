SÜPER LİG

​Galatasaray'ın kiralamak istediği Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın kiralamak istediği Anthony Musaba kimdir?

Gelecek sezon alternatifli ve genç bir kadro kurmak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, Monaco’nun 19 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kiralamak için harekete geçti. Peki Galatasaray'ın transfer etmek istediği Anthony Musaba kimdir? Anthony Musaba kaç yaşında? Anthony Musaba nereli? Galatasaray Anthony Musaba hakkında haberleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun 19 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı gündemine aldı. Gelecek sezon alternatifli ve genç bir kadro kurmak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı takım, 1.82 boyundaki sağ kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Feghouli satılacak

Galatasaray, sağ kanatta forma giyen Sofiane Feghouli’yi transfer döneminde satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak isterken, Cezayirli oyuncunun gidişiyle doğacak olan boşluğu Musaba ile doldurmanın planlarını yapıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Monaco’dan Radamel Falcao’yu bedelsiz transfer etmiş, devre arasında ise Henry Onyekuru’yu kiralamıştı.

Sadece Galatasaray ilgilenmiyor

Sarı-kırmızılılar, son dönemde yakın ilişkiler kurduğu Monaco ile Musaba’yı bedelsiz olarak bir yıllığına kiralamak için masaya oturacak. Galatasaray dışında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ve Fransız takımı Metz de 19 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Anthony Musaba kimdir?

  • Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Anthony Musaba 6 Aralık 2000 yılında Hollanda'da doğdu. 20 yaşındaki sağ kanat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nijmegen altyapısından yetişti. Kongo asıllı Hollandalı futbolcu, 2,5 milyon euro karşılığında 1 Temmuz 2020 yılında Monaco’nun yolunu tuttu.
  • 26 maçta 9 gol ve 5 asist
  • Fransız ekibinde bu sezon 26 maça çıkan 2000 doğumlu oyuncu Monaco’ya 9 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Monaco genç oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı
Monaco genç oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri gelen teklifleri açıkladıAnthony Musaba kimdir ve hangi bölgede oynuyor?6 Aralık 200 tarihinde Hollanda'da doğan oyuncu futbol hayatına Ewijk Jugend'de başladı ve daha sonra NEC ve Vitesse Altyapı'sında forma giydi. Vitesse'den sonra yeniden NEC Nijmegen'e dönen 19 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tuttu. Anthony Musaba bu sezon toplamda 26 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistle oynadı. Musaba sağ kanat olarak görev yapıyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri; Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirHarcama limitleri aşılırsa ne olacak?Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtarYüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlamasıYüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağıYüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?Galatasaray - ₺451.659.184Başakşehir - ₺179.821.014Beşiktaş - ₺275.335.170Trabzonspor - ₺126.552.658Yeni Malatya - ₺97.575.509Fenerbahçe - ₺224.731.066Antalyaspor - ₺59.355.091Konyaspor - ₺83.192.355Alanyaspor - ₺100.032.618Kayserispor - ₺69.092.764Rizespor - ₺121.001.299Sivasspor - ₺82.439.445Ankaragücü - ₺83.167.107Kasımpaşa - ₺90.647.027Gaziantep FK - ₺96.545.656Gençlerbirliği - ₺84.125.951Denizlispor - ₺78.184.551

Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı: İmzalı değilim
Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı: İmzalı değilim

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahanın merkezine bir futbolcu almak isteyen Galatasaray’ın gündemine Jean Ricner Bellegarde geldi. Fransız basınından L’Equipe, sarı-kırmızılı takımın, Strasbourg’da forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını öne sürdü. Haberde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’nın da takibinde olan Bellegarde’nin kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi. Haiti asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Strasbourg ile ligde 24 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Bellegarde’nin 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Diğer yandan Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bellegarde, bozuk bir Türkçe ile “İmzalı değilim. gala” ifadelerini kullandı. Bellegarde’ın bu açıklaması, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ancak henüz anlaşman sağlanmadığı şeklinde yorumlandı. Sampdoria'nın Belhanda ısrarı sürüyorİtalyan basını ise Galatasaray’dan Younes Belhanda’yı isteyen Sampdoria’nın pazarlıklarını sürdürdüğünü öne sürdü. Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, Sampdoria’nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.Galatasaray'ın Belhanda için istediği bonservis bedeli belli oldu

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