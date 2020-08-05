Galatasaray'ın kiralamak istediği Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın kiralamak istediği Anthony Musaba kimdir?
Gelecek sezon alternatifli ve genç bir kadro kurmak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, Monaco’nun 19 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kiralamak için harekete geçti. Peki Galatasaray'ın transfer etmek istediği Anthony Musaba kimdir? Anthony Musaba kaç yaşında? Anthony Musaba nereli? Galatasaray Anthony Musaba hakkında haberleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Umut YılmazYeni Şafak
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun 19 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı gündemine aldı. Gelecek sezon alternatifli ve genç bir kadro kurmak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı takım, 1.82 boyundaki sağ kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da Feghouli satılacak
Galatasaray, sağ kanatta forma giyen Sofiane Feghouli’yi transfer döneminde satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak isterken, Cezayirli oyuncunun gidişiyle doğacak olan boşluğu Musaba ile doldurmanın planlarını yapıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Monaco’dan Radamel Falcao’yu bedelsiz transfer etmiş, devre arasında ise Henry Onyekuru’yu kiralamıştı.
Sadece Galatasaray ilgilenmiyor
Sarı-kırmızılılar, son dönemde yakın ilişkiler kurduğu Monaco ile Musaba’yı bedelsiz olarak bir yıllığına kiralamak için masaya oturacak. Galatasaray dışında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ve Fransız takımı Metz de 19 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Anthony Musaba kimdir?
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Anthony Musaba 6 Aralık 2000 yılında Hollanda'da doğdu. 20 yaşındaki sağ kanat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nijmegen altyapısından yetişti. Kongo asıllı Hollandalı futbolcu, 2,5 milyon euro karşılığında 1 Temmuz 2020 yılında Monaco’nun yolunu tuttu.
26 maçta 9 gol ve 5 asist
Fransız ekibinde bu sezon 26 maça çıkan 2000 doğumlu oyuncu Monaco’ya 9 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Yorum