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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi eski Fenerbahçeli çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kerem Demirbay'ın daha önce Fenerbahçe'yi desteklediğine yönelik yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

10:52 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kerem Demirbay dün İstanbul'a geldi.

Kerem Demirbay dün İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak üzere dün akşam İstanbul'a geldi.


Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferi büyük ses getirirken, Türk asıllı Alman futbolcunun eski bir Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.


"Küçükken Fenerbahçe'yi tutuyordum"

Kerem daha önce verdiği bir röportajda, "En çok sevdiğin takım hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını vermişti. Tüm ailesinin Fenerbahçeli olduğunu belirten oyuncu, "Küçükken Fenerbahçe'yi tutuyordum ama bugüne geldiğimiz zaman Fenerbahçeli değilim" ifadelerini kullanmıştı.


Fenerbahçeli taraftar hesapları da Kerem Demirbay'ın bu açıklamalarını hızla yayarak sosyal medyan gündemine soktu.


İşte Kerem'in o röportajı:




#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Kerem Demirbay
1 saat önce
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