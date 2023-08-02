Galatasaray'ın yeni transferi eski Fenerbahçeli çıktı

Kerem daha önce verdiği bir röportajda, "En çok sevdiğin takım hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını vermişti. Tüm ailesinin Fenerbahçeli olduğunu belirten oyuncu, "Küçükken Fenerbahçe'yi tutuyordum ama bugüne geldiğimiz zaman Fenerbahçeli değilim" ifadelerini kullanmıştı.