Gece ile gündüzü yaşadık

Haftanın maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, bu maçta sergiledikleri oyunun karşılığı böyle bir farklı mağlubiyet olmadığını belirterek, özellikle ilk yarıda üstün ber oyun sergilediklerini ve maçın bu yarıda kopabileceğini fakat yakalanan pozisyonların değerlendirilemediğini söyledi. İlk yarının kendileri için ümit veren bir görüntüde geçtiğini belirten Tekke, özellikle ikinci bölgede pas bağlantılarının sağlıklı yapıldığını ve hücum organizasyonlarını istenilen düzeyde yaptıklarını söyledi. Teknik Direktör Tekke, “Olumsuzlukları bir kenara bırakarak oyuna Pozitif tarafından bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

Geldiğimizden bu yana bana göre oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle oyunun ilk yarısı tüm baskılarımızın çoğu bölümde iyi olduğu bir maçtı. İyi dakikada bulduğumuz gol, kaçırdığımız fırsatlar vardı. Baskı ve beklemeye düştüğümüz anları da çok çalışmıştık zaten. Fakat bire birde penaltı pozisyonu ve sonrasında kabul edilemez bir şekilde arka arkaya yediğimiz 15 dakikada iki tane gol var. Oyun olarak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Özellikle ikinci yarıda top kazanmada etkisiz kaldık. Daha da iyi olabilir miyiz? Evet. Bundan sonra normalleşmemiz için önümüzde yine çok önemli ve değerli maçlar var. Bu bir fırsat maçıydı, maalesef kaçırdık.” dedi.