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Ankaragüçlü Giorgi Beridze Beşiktaş maçına damga vurdu

Ankaragücü'nün yeni transferi Giorgi Beridze, Beşiktaş maçında attığı 2 golle adından söz ettirmeye başladı. Kullanıcılar, Beridze'nin kaç yaşında, nereli olduğunu ve hangi takımlarda oynadığını araştırmaya başladı. İşte Gürcü futbolcunun kariyeri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giorgi Beridze kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?
Giorgi Beridze

Ankaragücü'nün yeni transferi Giorgi Beridze, Beşiktaş maçında attığı 2 golle adından söz ettirmeye başladı. Kullanıcılar, Beridze'nin kaç yaşında, nereli olduğunu ve hangi takımlarda oynadığını araştırmaya başladı. İşte Gürcü futbolcunun kariyeri...

Beridze nerelidir, kaç yaşındadır?

Giorgi Beridze, 12 Mayıs 1997 tarihinde Gürcistan'ın Mestia kentinde dünyaya geldi ve futbola 1 Temmuz 2013 tarihinde Gürcistan'ın Zestafoni U19 takımında başladı. Daha sonra kariyer basamaklarını teker teker çıkan Beridze, sezon başında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

Başkent ekibi Giorgi Beridze'yi, 2022-23 yaz transfer döneminde Macaristan Ligi ekiplerinden Újpest Futbol Kulübü'nden transfer ederek 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli ekip, bu transfer için Ujpest'e bonservis bedeli ödemedi.

Giorgi Beridze'nin kariyeri

26 yaşındaki Gürcü futbolcu kariyeri boyunca, Gent'in alt yapısında ve profesyonel takımlarında, Lokeren ve son olarak Ujpest takımında çeşitli aralıklarla forma giydi.

Hücumda forvet ve sol kanat bölgelerinde oynayabilen Beridze, toplamda 177 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 52 gol, 36 asistlik performans sergiledi.

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