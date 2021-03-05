​Giresunspor’a GZT gücü​

TFF 1. Lig’de 24. haftada en yakın takipçisi Samsunspor’un 3 puan önünde bulunan Giresunspor, Albayrak Medya kuruluşu GZT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Albayrak Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet katıldı. 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçerli olacak anlaşmaya göre, Karadeniz temsilcisi “GZT Giresunspor” adıyla mücadele edecek. İmza töreninde açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı kulübün başkanı Karaahmet, “Bugün hem Türk futbolu için hem de Giresunspor için önemli bir anı yaşıyoruz. Bu süreçte yaşanan genel ekonomik sorunlarda Giresunspor’a destek olan, elimizden tutan GZT ile sponsorluk sözleşmesi imzalıyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Fotoğraf: Mustafa İlhan

SPOR Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT

BÖYLE DESTEKLER ÖNEMLİ

Yapılan sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Hakan Karaahmet, “Takımımız lider durumda. İnşallah GZT ile Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız ve Giresunspor’u seneye Süper Lig’de devam eden, Türk futboluna katkılar yapan bir takım olarak görürüz. Bu süreçte bize bir çok konuda destek olan Albayrak Medya’ya teşekkür ediyorum. Yaşadığımız süreç çok kolay değil. Bu süreçte ekonomik olarak takımlara sponsor olmanın zorluğunu biliyorum. Bu desteği bizden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik hem Türk futbolu hem de Giresunspor için hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

OYNAT 05:06 Giresunspor'un isim sponsoru GZT oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig lideri Giresunspor, çok önemli bir sponsorluk anlaşması sağladı. Giresunspor, Türkiye'nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya'ya ait GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Bu kapsamda Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet arasında sözleşme imzalandı. Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, şirketin yönetim kurulu üyeleri, Giresunspor yönetimi ve GZT editörleri katıldı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜZEL SONUÇLARI OLACAK

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ise kendileri için heyecanlı bir gün yaşadıklarını dile getirerek “GZT olarak çok önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. GZT, yeni medya alanında dijital yayıncılık yapan, günlük 5 milyon ziyaretçisi ve 20 milyonu aşkın etkileşimi olan, her geçen gün bunu artıran önemli bir markamız. Bu yönüyle futbolla benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig’de mücadele edeceğine inandığımız Giresunspor, GZT’nin genç ve yüksek enerjisini de arkasına alarak çok daha hızlı yükselen bir marka haline gelecek. GZT ile Giresunspor kardeşliğinin çok olumlu ve güzel sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.