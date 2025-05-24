Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Yunus Dursun, mücadelede 4. hakem olacak.