Göztepe kritik Avrupa yarışında frene bastı

Süper Lig'de milli aradan sonraki süreçte yükseliş grafiği çizen Göztepe, 13. hafta mücadelesinde evinde Kocaelispor'u ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, zorlu Kocaelispor karşısında golsüz berabere kalarak galibiyet serisine nokta koydu. Bu sonuçla bu sezonki beşinci beraberliğini alan Göztepe, puanını 23'e yükseltmesine rağmen haftayı Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği 5. basamakta tamamladı. İzmir ekibinin rakipleri Beşiktaş ve Samsunspor'un da puan kaybetmesi, sarı-kırmızılıların pozisyonunu korumasını sağladı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon kendi evinde oynadığı altı lig karşılaşmasında da henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Kocaelispor ile golsüz, Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe; Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamada, savunma performansından son derece memnun olduğunu belirtti. Bulgar teknik adam, "Hücumda ise etkili olamıyoruz. Fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Rekabeti artırmak ve seçenekleri çoğaltmak adına, devre arasında ön bölgeye mutlaka iki veya daha fazla yaratıcı oyuncu takviyesi yapmalıyız" sözleriyle takımının transfer ihtiyacını açıkça ortaya koydu.