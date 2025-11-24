Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe kritik Avrupa yarışında frene bastı

Göztepe kritik Avrupa yarışında frene bastı

12:4724/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Göztepe, önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini yeniden başlatma mücadelesi verecek.
Göztepe, önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini yeniden başlatma mücadelesi verecek.

Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefiyle ilerleyen Göztepe, çıkış yakalayan Kocaelispor karşısında evinde golsüz berabere kaldı ve iki maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Savunmadaki başarılı performansını sürdürerek son üç maçını gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki kısırlık nedeniyle 23 puanla 5. sırada yer aldı. Teknik direktör Stoilov, devre arasında hücum bölgesine mutlaka takviye yapılacağını belirterek, takımın ofansif eksikliğini açıkça dile getirdi.

Süper Lig'de milli aradan sonraki süreçte yükseliş grafiği çizen Göztepe, 13. hafta mücadelesinde evinde Kocaelispor'u ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, zorlu Kocaelispor karşısında golsüz berabere kalarak galibiyet serisine nokta koydu. Bu sonuçla bu sezonki beşinci beraberliğini alan Göztepe, puanını 23'e yükseltmesine rağmen haftayı Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği 5. basamakta tamamladı. İzmir ekibinin rakipleri Beşiktaş ve Samsunspor'un da puan kaybetmesi, sarı-kırmızılıların pozisyonunu korumasını sağladı.


Göztepe'nin Kocaelispor önünde sergilediği en dikkat çekici performans, savunma hattındaydı. "Göz Göz", rakibine net fırsat tanımayarak kaleci performansıyla birlikte üst üste üçüncü karşılaşmayı gol yemeden bitirmeyi başardı. Ancak aynı başarı, takımın hücum bölgesinde gösterilemedi. Ofansif üretkenlikteki düşüklük, taraftarları endişelendirirken, takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov'un bu konudaki net değerlendirmeleri çözüm arayışının sinyallerini verdi.


Sarı-kırmızılılar bu sezon kendi evinde oynadığı altı lig karşılaşmasında da henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Kocaelispor ile golsüz, Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe; Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamada, savunma performansından son derece memnun olduğunu belirtti. Bulgar teknik adam, "Hücumda ise etkili olamıyoruz. Fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Rekabeti artırmak ve seçenekleri çoğaltmak adına, devre arasında ön bölgeye mutlaka iki veya daha fazla yaratıcı oyuncu takviyesi yapmalıyız" sözleriyle takımının transfer ihtiyacını açıkça ortaya koydu.




#Süper Lig
#Göztepe
#Stanimir Stoilov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi