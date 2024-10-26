Göztepe - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.