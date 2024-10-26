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Göztepe - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Göztepe - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

16:2426/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Göztepe - Trabzonspor
Göztepe - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberini içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.


Bordo-mavililerde Edin Vişça gol atması halinde Süper Lig kariyerindeki 100. kez gol sevinci yaşamış olacak.


GÖZTEPE - TRABZONSPOR 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana.

Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Vişça, Banza


GÖZTEPE - TRABZONSPOR CANLI SKOR


TRENYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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