Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin tek golünü 64. dakikada Simon Banza (P) kaydetti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakika Solet ve 90+2. dakikada Tjanic attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk yenilgisini alarak 12 puanla 9. sırada yer aldı. Göztepe - Trabzonspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Trabzonspor 2-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakika Solet ve 90+2. dakikada Tjanic kaydetti.
Bordo-mavililerin golünü 64. dakikada Simon Banza (P) attı.
Göztepe'de Dennis maçın 28. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk yenilgisini alarak 12 puanla 9. sırada yer aldı. Göztepe puanını 15 yaparak 5. sıraya yükseldi.
Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Göztepeli futbolcular, ısınmaya üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.