Göztepe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Göztepe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

23:099/12/2025, Salı
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.


Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



