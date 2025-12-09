Göztepe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.