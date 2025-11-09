Göztepe ilkleri başardı

Evinde Gençlerbirliği'nden sonra Kasımpaşa'yı da yenen Göz-Göz, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Bu yıl deplasmandaki ilk iki maçını kazanan, son 4 maçtır dış sahada 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da zincir kırdı. Ligde 12 maçta 6'ncı galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi milli araya 22 puanla Avrupa kupaları potasında girdi.

Göztepe'nin bu sezon en skorer ismi olan Brezilyalı Juan, iç sahadaki 1-0'lık RAMS Başakşehir ve geçen hafta Gençlerbirliği maçlarının ardından Kasımpaşa deplasmanını da kazandıran isim oldu. Bu sezon daha önce iç sahada 3 gol atan Juan, Kasımpaşa önünde 2 golle galibiyeti getirirken ilk kez deplasmanda ağları sarstı. Juan, golleriyle Göztepe'nin aldığı son 3 galibiyetin mimarı oldu. Göztepe, Juan'ın takımının gollerini attığı son 3 maçı da kalesinde gol görmeden kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılara 9 hayati puan getiren 23 yaşındaki Brezilyalı, 3-0 kazanılan Beşiktaş sınavında da ilk golü atmıştı. Bu sezon daha önce iki kez 3 maçlık gol yememe serisi yakalayan Göz-Göz, 2 haftadır yine kalesini gole kapattı.