Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe ilkleri başardı

Göztepe ilkleri başardı

14:419/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Göztepe ilkleri başardı
Göztepe ilkleri başardı

Süper Lig'de takımı 1'inci Lig'den çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki istikrarlı performansını iki sezondur sürdüren Göztepe, Kasımpaşa deplasmanını da 2-0 kazanırken ilkleri başarıp Avrupa yarışında hız kesmedi.

Evinde Gençlerbirliği'nden sonra Kasımpaşa'yı da yenen Göz-Göz, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Bu yıl deplasmandaki ilk iki maçını kazanan, son 4 maçtır dış sahada 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da zincir kırdı. Ligde 12 maçta 6'ncı galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi milli araya 22 puanla Avrupa kupaları potasında girdi.


JUAN KAZANDIRIYOR

Göztepe'nin bu sezon en skorer ismi olan Brezilyalı Juan, iç sahadaki 1-0'lık RAMS Başakşehir ve geçen hafta Gençlerbirliği maçlarının ardından Kasımpaşa deplasmanını da kazandıran isim oldu. Bu sezon daha önce iç sahada 3 gol atan Juan, Kasımpaşa önünde 2 golle galibiyeti getirirken ilk kez deplasmanda ağları sarstı. Juan, golleriyle Göztepe'nin aldığı son 3 galibiyetin mimarı oldu. Göztepe, Juan'ın takımının gollerini attığı son 3 maçı da kalesinde gol görmeden kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılara 9 hayati puan getiren 23 yaşındaki Brezilyalı, 3-0 kazanılan Beşiktaş sınavında da ilk golü atmıştı. Bu sezon daha önce iki kez 3 maçlık gol yememe serisi yakalayan Göz-Göz, 2 haftadır yine kalesini gole kapattı.

#göztepe
#süper lig
#kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakan Tekin duyurdu