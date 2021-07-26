Spor Göztepeden rekor transfer Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçti
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Göztepe'den rekor transfer: Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna kattığı David Tijanic için 2.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Göztepeden rekor transfer: Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçti
Tijanic yeni takımının formasıyla poz verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'nin prensipte anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e getirip dün akşam 5 yıllık sözleşme imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin en fazla bonservisini verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon euro bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı.

Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, "Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.

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