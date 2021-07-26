Göztepe'den rekor transfer: Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'nin prensipte anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e getirip dün akşam 5 yıllık sözleşme imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin en fazla bonservisini verdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon euro bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı.
Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı.
Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, "Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.
O zaman dans 🕺 pic.twitter.com/ThXHnVqbUK
O zaman dans 🕺 pic.twitter.com/ThXHnVqbUK— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 25, 2021