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Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

14:033/06/2025, Salı
AA
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Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu
Göztepe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2025-2026 sezonu öncesi kamp programı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.


Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.

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