G.Saray varsa pes etmek yoktur

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın 22. lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Deneyimli kaleci, “2011’de geldiğimde ‘Galatasaray formasıyla maksimum kupayı kazanmak istiyorum’ diye konuşmuştum. Bu zamana kadar 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa kazandım. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ama bunları tek başıma kazanmadım.

Birçok takım arkadaşımla beraber kazandık, hocalarımızla birlikte kazandık. Hepsinin emeği çok fazla. Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA SAYGI BEKLİYORUZ

Galatasaray’a daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Muslera, “Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum: Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur. Bunu hep yaşadık. Herkesten daha fazla saygı bekliyorum açıkçası. Galatasaray’a daha fazla saygı gösterilmesi gerekiyor. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle. Bu 8 puan fark varken de böyleydi. Sonuna kadar da bırakmadık. Yarıştaysak, her zaman favoriyizdir. Bu sezon da sonuna kadar mücadele ettik” diye konuştu.