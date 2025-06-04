Güçlü karakter güçlü oyun

Sezonu beklenenin uzağında tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılmaması nedeniyle hazırlık dönemini iki aylık bir sürede geçirecek olan Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde futbolcu profili ile oyun formasyonunun sezon başlayana kadar tamamlanması hedefleniyor. Takımın genel durumu ile ilgili Başkan Ertuğrul Doğan’a kapsamlı bir rapor sunan Teknik Direktör Fatih Tekke, kadroya katılması planlanan futbolcularla birlikte sahaya güçlü bir karakter koymak istediklerini ve buna bağlı olarak güçlü bir oyun formasyonunu yerleştirmeyi planlıyor. Doğan ile Tekke öncelikle alınması planlanan iki savunma, bir orta saha ve bir kanat, birde santrafor oyuncu transferiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, öncelikli olarak kadroda ki yabancı futbolculardan gidecek olanların durumu da göz önüne alınacak.