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Güçlü karakter güçlü oyun

Güçlü karakter güçlü oyun

Ali Kemal Yazıcı
04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Trabzonspor’da Başkan Doğan ile teknik direktör Tekke, transfer stratejisini belirledi. Mevcut kadroya katılacak yeni isimlerle birlikte mücadele gücü yüksek bir kadro ve oyun anlayışının sahaya yansıtılması hedefleniyor.

Sezonu beklenenin uzağında tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılmaması nedeniyle hazırlık dönemini iki aylık bir sürede geçirecek olan Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde futbolcu profili ile oyun formasyonunun sezon başlayana kadar tamamlanması hedefleniyor. Takımın genel durumu ile ilgili Başkan Ertuğrul Doğan’a kapsamlı bir rapor sunan Teknik Direktör Fatih Tekke, kadroya katılması planlanan futbolcularla birlikte sahaya güçlü bir karakter koymak istediklerini ve buna bağlı olarak güçlü bir oyun formasyonunu yerleştirmeyi planlıyor. Doğan ile Tekke öncelikle alınması planlanan iki savunma, bir orta saha ve bir kanat, birde santrafor oyuncu transferiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, öncelikli olarak kadroda ki yabancı futbolculardan gidecek olanların durumu da göz önüne alınacak.


ÜST SEVİYEDE MÜCADELE

Yeni sezonda güçlü fizik yapısı ve enerjik bir takım oluşturmak için doğru planlamayı yaparak sahada tepki koyan teknik direktör Fatih Tekke, agresif oynayan ve en önemlisi organize olmuş bir takım olarak mücadele etmek istediklerini ve bunun olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Genç tennik adam, “Sahaya güçlü karakter koyup, güçlü bir oyun oynayacak futbolcularla mücadelemizi üst seviyede yapmak istiyoruz” dedi. Onuachu’nun transferi konusunda bütçe hazırlığı yapıldığı ve yabancı kontenjanının azalması sonucu bu transferi gerçekleştirmeye çalışacaklarını belirten Tekke, Nijeryalı oyuncunun durumuna göre alternatiflerine yöneleceklerini belirterek, “Öncelikli olarak elimizde ki kadronun yeterliliğine bakacağız. Mevcutların durumuna göre transferlerimiz şekillenecek” dedi.


#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Fatih Tekke
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