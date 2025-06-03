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Trabzonspor'da Faruk Beşok dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Faruk Beşok dönemi sona erdi

18:443/06/2025, Salı
AA
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Başantrenör Faruk Beşok
Başantrenör Faruk Beşok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.




#Trabzonspor Basketbol
#Faruk Beşok
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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