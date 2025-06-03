Trabzonspor'da Faruk Beşok dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.