Güçlü oyun için önemli yol aldık

Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 21. haftasını BAY geçiren Trabzonspor, bu arayı iyi değerlendirmek adına antrenman temposunu arttırdı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0, Süper Lig’de önce Antalyaspor’u 5-0, ardından da Sivasspor’u da 4-0 yenen bordo-mavili takım, bu maçlarda kalesini gole kapatarak da dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında deplasmanda sadece 4 puan alabilen Trabzonspor, hafta sonu dış sahada oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak bu sezonki ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor.

ÖNÜMÜZ AÇIK

Güçlü oyun konusunda yol aldıklarını belirten teknik direktör Şenol Güneş, fiziksel ve taktik gelişimini sağlama adına önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, “İstikrarsız görüntümüzü geride bıraktık. Sahamızda oynadığımız maçlarda oyun gücümüzü sahaya yansıtarak farklı kazanan bir takım görüntüsündeyiz. Bu oyunu üzerine koyarak geliştirmemiz gerekiyor. Kazanma serisini sürdürerek hızla üst sıralara çıkmak istiyoruz. Oyuncu karakterimiz oyun karakterimizle uyumlu bir hale geldi. Önümüz açık” diye konuştu.

Oyuncular hırs küpü

Haftayı BAY geçiren Trabzonspor, tempo arttırarak maç oynamadığı haftayı günde iki antrenman ile geçirdi. Dün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarda fizik gücünü yükseltme adına program uygulanırken, bordo-mavili futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve istekleri dikkat çekti. Sakatların geri dönmesiyle eli de daha da güçlenen teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşısında sahaya süreceği kadroda değişikliğe gitmesi beklenirken, bunun kararını da maç öncesi son çalışmanın ardından verecek.











