Guilherme ısrar etti transfer gerçekleşti

Yeni Malatyaspor'un tepki gösterdiği Guilherme transferi sonuçlandı. Trabzonspor, Brezilyalı oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada bordo mavililerin 100 bin euro karşılığında bu transferi sonuçlandırdığı belirtildi.

Trabzonspor'da oynamak için sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanan oyuncunun bu düşüncesine Yeni Malatya yönetimi karşı çıkmıştı. Transfere dair 'FIFA'ya gideriz' tehdidinde bulunan kulüp, oyuncunun ısrarlı tutumunun ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

Transferiyle ilgili durumları Trabzonspor'un tesislerinde takip eden oyuncunun Yeni Malatya yönetimiyle de bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu konuşma esnasında "Trabzonspor'da oynamak istiyorum, kariyerimle ilgili önemli bir adım atıyorum. Yeni Malatya'da iyi anılarım var ve transferim konusunda anlayış istiyorum" dediği aktarıldı.

Yaşanan bu süreç sonrasında transfer belgeleriyle ilgili sıkıntı giderilen oyuncunun Trabzonspor'la anlaşması KAP'a bildirildi.