SÜPER LİG

Guilherme ısrar etti transfer gerçekleşti

Trabzonspor'da transferin son günü hareketli geçti. Bordo mavililerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu için yoğun mesai harcandı. Kiralık sözleşmesinin feshiyle ilgili sorunlar yaşanan futbolcu Trabzonspor'da oynama konusundaki ısrarını ortaya koyunca transfer dönemi kapanmadan resmi imzalar atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guilherme

Guilherme

Yeni Malatyaspor'un tepki gösterdiği Guilherme transferi sonuçlandı. Trabzonspor, Brezilyalı oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada bordo mavililerin 100 bin euro karşılığında bu transferi sonuçlandırdığı belirtildi.

Trabzonspor'da oynamak için sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanan oyuncunun bu düşüncesine Yeni Malatya yönetimi karşı çıkmıştı. Transfere dair 'FIFA'ya gideriz' tehdidinde bulunan kulüp, oyuncunun ısrarlı tutumunun ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

Transferiyle ilgili durumları Trabzonspor'un tesislerinde takip eden oyuncunun Yeni Malatya yönetimiyle de bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu konuşma esnasında "Trabzonspor'da oynamak istiyorum, kariyerimle ilgili önemli bir adım atıyorum. Yeni Malatya'da iyi anılarım var ve transferim konusunda anlayış istiyorum" dediği aktarıldı.

Yaşanan bu süreç sonrasında transfer belgeleriyle ilgili sıkıntı giderilen oyuncunun Trabzonspor'la anlaşması KAP'a bildirildi.

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