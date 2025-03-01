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Günay kontratı kaptı

Günay kontratı kaptı

Umut Yılmaz
04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
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Günay Güvenç
Günay Güvenç

Galatasaray’da bu sezon en çok tartışılan mevki kale bölgesi oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera’nın kontratı sezon sonunda bitecek. Uruguaylı file bekçisiyle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmeyen Galatasaray, Günay Güvenç’in kontratını uzatacak.

Galatasaray’da bu sezon en çok tartışılan mevki kale bölgesi oldu. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera’nın kontratı sezon sonunda bitecek. Uruguaylı file bekçisiyle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmeyen Aslan, Günay Güvenç’in kontratını uzatacak. Muslera’nın arkasında 2 sezondur yedek bekleyen Günay, bu sezon şans bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı. 10 maçta sahne alan 33 yaşındaki oyuncu, 3 maçta kalesini gole kapattı. Günay’ın 2026’da bitecek sözleşmesi uzatılırken, 20 milyon TL’lik maaşına da zam yapılacak.

1 NUMARA ARANIYOR

Galatasaray’ın as kaleci arayışı ise devam ediyor. Günay Güvenç’i gelecek sezonda da yine ikinci kaleci olarak düşünen sarı-kırmızılılar, 1 numaraya yeni bir isim arıyor. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor’dan Berke Özer, Yunanistan temslicisi Olympiakos’tan Konstantinos Tzolakis ve Fransız ekibi Lyon’dan Lucas Perri’yle yakından ilgileniyor. Berke ve kulübüyle görüşmelerde yol alan Aslan, transfer döneminde ilk hamlesini 24 yaşındaki kaleciyle gerçekleştirebilir.

Dış saha serisi başlıyor

İç sahada üst üste 3 takımı ağırlayan Galatasaray’ın deplasman turu başlıyor. Sırasıyla AZ Alkmaar, Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor ile iç sahada karşılaşan sarı-kırmızılılar, önündeki 6 maçın 5’ini deplasmanda oynayacak. Süper Lig’de Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarına gidecek olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşeceği takımla da dış sahada oynayacak.



#Galatasaray
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