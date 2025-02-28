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Trabzonspor'un gençleri yeniden tarih yazma peşinde: Rakip Atalanta

Trabzonspor'un gençleri yeniden tarih yazma peşinde: Rakip Atalanta

17:5028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Takımı'nın Juventus maçındaki 11'i
Trabzonspor U19 Takımı'nın Juventus maçındaki 11'i

UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk Türk ekibi olan Trabzonspor U19 Takımı, adını çeyrek finale yazdırmak için Atalanta ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor U19 Takımı, 5 Mart Çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.


UEFA, Türk futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği mücadelenin saatinde değişikliğe gitti. Daha önce 18.00 olarak açıklanan maçın saati 14.00'e alındı.


Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleye Papara Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.


Bordo-mavililer, Juventus'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasında yazdırmıştı. Trabzonspor U19 Takımı, bunu başaran ilk Türk ekibi olarak tarihe geçmişti.





#UEFA Gençlik Ligi
#Trabzonspor U19
#Atalanta

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