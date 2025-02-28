Trabzonspor U19 Takımı, 5 Mart Çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

UEFA, Türk futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği mücadelenin saatinde değişikliğe gitti. Daha önce 18.00 olarak açıklanan maçın saati 14.00'e alındı.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleye Papara Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Bordo-mavililer, Juventus'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasında yazdırmıştı. Trabzonspor U19 Takımı, bunu başaran ilk Türk ekibi olarak tarihe geçmişti.