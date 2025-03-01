Güneş’in gözdesi Stefan Savic

Trabzonspor’da Stefan Savic’in performansı büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Sakatlık nedeniyle ligde 14 maç forma giyemeyen ve takımdaki geleceği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşan Karadağlı yıldız oyuncu, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sakatlığı sonrasında sahalara dönüşüyle birlikte Trabzonspor’un savunmasında ve kompakt oyun anlayışında ciddi bir değişim de yaşanırken bu durum en çok teknik direktör Şenol Güneş’i memnun etti.

TAKIMA GÜÇ KATTI

Savunmadaki partneri Batagov ile iyi bir ikili olan 34 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle Trabzonspor’a güç katıyor. Atletico Madrid, Fiorentina ve Manchester City gibi dev kulüplerde uzun süre oynayan Savic, takımın saha içi liderlik görevini de üstlenmiş durumda. Tüm oyunculara yardımcı olan Karadağlı stoper, futbol otoriterlerinden de tam not aldı. Çaykur Rizespor maçında Visca’ya asist yapan Savic uzun süre sonra gol pası verme başarısı gösterdi.

TÜMOSAN Konya mesaisi sürüyor

Ligde ve kupada oynadığı yoğun maçlar nedeniyle dinlenme fırsatı bulamayan Trabzonspor, pazartesi günü karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün sadece Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen oyuncuların yaptığı antrenmandan sonra dün takım halinde TÜMOSAN Konyaspor maçına yönelik taktik antrenmanı gerçekleştiren bordo-mavili takım ilk deplasman galibiyetini almak için kararlı. Sakatlıkları devam eden Dragus, Folcarelli, Zubkov ve Enis Destan antrenmana katılmadı. Zubkov’un durumunun maç öncesi netlik kazanacağı belirtildi. Bugün ve yarın hazırlıklarını Trabzon’da sürdürecek olan bordomavililer yarın özel uçakla Konya’ya gidecek.

U19 takımının kritik maçı 5 Mart'ta

Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalan'ta ile karşılaşacağı maçın saati değiştirildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta 5 Mart'ta Trabzonspor U19 takımı ile Atalanta arasında 18.00'de yapılması planlanan karşılaşmanın saatinin 14.00 olarak değiştirildiği bildirildi. Mücadeleyi Hollandalı hakem Sander van der Eijk yönetecek. Eijk’nin yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Stefan De Groot yapacak.











