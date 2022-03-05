GZT Giresunspor'dan Çaykur Rizespor'a gönderme

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi geriden gelerek 2-1 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore kaydetti.
Rizespor'a gönderme
Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor'a göndermede bulundu. Bu paylaşım kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni topladı.
GZT Giresunspor'un paylaşımı;
+3 🏹😎 pic.twitter.com/qphX7D06Em
+3 🏹😎 pic.twitter.com/qphX7D06Em— GZT Giresunspor (@Giresunspor) March 5, 2022