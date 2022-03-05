Spor GZT Giresunspordan Çaykur Rizespora gönderme
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GZT Giresunspor'dan Çaykur Rizespor'a gönderme

Süper Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında GZT Giresunspor'un paylaşımı kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​GZT Giresunspordan Çaykur Rizespora gönderme
GZT Giresunspor'un paylaşımından bir kare

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi geriden gelerek 2-1 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore kaydetti.

Rizespor'a gönderme

Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor'a göndermede bulundu. Bu paylaşım kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni topladı.

GZT Giresunspor'un paylaşımı;

GZT Giresunspor geriden gelerek kazandı
SPOR
GZT Giresunspor geriden gelerek kazandı


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