GZT Giresunspor geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi geriden gelerek 2-1 kazandı.
GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 14. dakikada Joel Pohjanpalo attı.
GZT Giresunspor yükselişe geçti
Alınan bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 32'ye yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı. Gelecek hafta GZT Giresunspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
- Galibiyet hasreti 6 maça çıktı
- Sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu süreçte, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.