GZT Giresunspor geriden gelerek kazandı Süper Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından GZT Giresunspor arka arkaya ikinci kez kazanırken, Rizespor'un ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

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