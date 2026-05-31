Hakan Safi: 10 dakika izledim topçumuz değil

14:46 31/05/2026, Pazar
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, kongre üyeleriyle bir araya geldiği organizasyonda taraftarların merakla beklediği yıldız ismi, 10 dakika izledikten sonra transfer etmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala adayların transfer planları da netleşmeye başladı. Başkan adayı Hakan Safi, kongre üyeleriyle buluştuğu organizasyonda hem transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de taraftarların gündemindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Forvet transferine değinen Safi, son dönemde adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan yıldız golcüler hakkında görüşmeler yaptıklarını belirtti.

'Guirassy ile ben de görüştüm'

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi ile ilgilendiğine değinen Safi, "Rakibimiz Vedat Muriqi'yi alıyormuş, tebrik ederiz. Guirassy ile ben de görüştüm, yarın da görüşeceğiz. Seçimi kim kazanırsa Guirassy'yi gider alır. İnşallah bu kardeşiniz de alacak" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının yalnızca santrfor bölgesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Safi, iki yerli oyuncuyla anlaşma sağladıklarını da duyurdu. Bu isimlerin kısa süre içerisinde açıklanacağını belirten başkan adayı, kadroya dünya çapında ses getirecek yıldızlar katmayı hedeflediklerini söyledi.

'İki milli oyuncuyla anlaştık'

"İki yerli, milli oyuncuyla anlaştık. Onları da açıklayacağız. Ayrıca iki dünya yıldızı getireceğim, bu sayı üçe de çıkabilir. Şimdilik sadece ipucu veriyorum."

Öte yandan son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Rafael Leao hakkında da konuşan Safi, Portekizli oyuncunun transfer gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

'10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım'

"Leao'yu gittim, seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese..."




