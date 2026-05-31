Fenerbahçe Semedo'yu gönderip onu getirecek: İki başkan adayı da çok istiyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem mevcut yönetim hem de başkan adaylarının yeni sezon planlamaları doğrultusunda önemli hamleler yaptığı belirtiliyor.

Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan ve performansıyla eleştirilerin hedefi olan Nelson Semedo ile yolların ayrılması gündemde. Sezon başında İngiliz ekibi Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli sağ bek için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe, Semedo'nun yerine Premier Lig'den dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı transfer listesine eklediği öne sürüldü.

İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından geleceği belirsiz hale gelen Demokratik Kongolu futbolcunun, Fenerbahçe'nin sağ bek adayları arasında üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Sözleşmesinde son yılına girecek olan 32 yaşındaki Semedo için 5-6 milyon Euro seviyesindeki tekliflerin masaya yatırılması beklenirken, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro olarak gösterilen Wan-Bissaka'nın ise yapılacak görüşmeler sonucunda daha uygun bir bedelle kadroya kazandırılabileceği konuşuluyor.

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından sağ bek transferinin sarı-lacivertlilerin öncelikli gündem maddelerinden birisi olacak. Deneyimli sağ bek geride bıraktığımız sezon toplamda 27 karşılaşmada forma giyerken 3 asistlik performans sergiledi.












