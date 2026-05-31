Hakan Safi dünyaca ünlü hocayla el sıkıştı: Maldini kritik rol oynadı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçimli genel kurula az bir süre kala teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü isim ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör gündemi hareketlenirken, başkan adaylarından Hakan Safi'nin dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi, yeni sezonun teknik direktör planlamasında önemli bir adım attı. Haberde, Safi ile Antonio Conte'nin görev şartları konusunda el sıkıştığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
İddiaya göre görüşmeler sürecinde İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini de devreye girerek kritik bir rol üstlendi. Maldini'nin, taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlemesine önemli katkı sağladığı belirtildi. Hakan Safi ile Maldini Budapeşte'de Şampiyonlar Ligi finalini beraber izlemişlerdi.