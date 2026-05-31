Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: İki başkan adayı da devrede

Manchester City kariyerini noktalayan 32 yaşındaki stoperin talipleri yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Bayern Münih, Everton, Tottenham Hotspur, Chelsea, Milan ve Juventus da deneyimli savunmacıyı yakından takip ediyor. Ancak Stones’un yıllık maaş beklentisinin yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde olması, Avrupa kulüplerinin önemli bölümünü temkinli davranmaya itiyor.