Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: İki başkan adayı da devrede

12:05 31/05/2026, Pazar
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin savunma hattı için dünya çapında bir yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. Manchester City ile yollarını ayıran oyuncu için hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme dünyaca ünlü yıldız geldi.

Fotomaç’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, John Stones transferi için harekete geçti.

Haberde, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ekiplerinin, İngiliz savunmacının menajeriyle görüşmek üzere randevu talebinde bulunduğu belirtildi. Seçim öncesinde oyuncunun şartlarının öğrenileceği ve resmi teklifin masaya konulacağı ifade edildi.

Manchester City kariyerini noktalayan 32 yaşındaki stoperin talipleri yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Bayern Münih, Everton, Tottenham Hotspur, Chelsea, Milan ve Juventus da deneyimli savunmacıyı yakından takip ediyor. Ancak Stones’un yıllık maaş beklentisinin yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde olması, Avrupa kulüplerinin önemli bölümünü temkinli davranmaya itiyor.

Fenerbahçe’nin, savunmada Milan Skriniar’ın yanına üst düzey bir stoper eklemek istediği ve John Stones’u bu doğrultuda değerlendirdiği öne sürülüyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz oyuncunun mevcut maaş seviyesine yakın bir teklif hazırlayabileceği de iddialar arasında yer aldı.

2015 yılından bu yana Manchester City forması giyen John Stones, kulüp tarihinde önemli başarılara imza atan isimlerden biri oldu. İngiliz savunmacı, City kariyerinde toplam 19 kupa kazanırken takımın savunmadaki kilit oyuncularından biri olarak öne çıktı.

