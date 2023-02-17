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29 yaşındaki futbolcu bu sezon Gaziantep FK'da 14 resmi maçta görev almıştı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular sezonun geri kalanını tamamlamak için kiralık veya bonservisiyle farklı takımlara transfer olmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Gaziantep FK forması giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Halil İbrahim'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.