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Spor

Çaykur Rizespor Halil İbrahim Pehlivan'ı kadrosuna kattı

Tüm Türkiye'yi sarsan depremin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın futbolcuları transfer olmaya devam ediyor. Gaziantep FK forması giyen Halil İbrahim Pehlivan da transfer oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:44 . 17/02/2023 Cuma
AA
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Gaziantep FK'da 14 resmi maçta görev almıştı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Gaziantep FK'da 14 resmi maçta görev almıştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular sezonun geri kalanını tamamlamak için kiralık veya bonservisiyle farklı takımlara transfer olmaya devam ediyor.


Bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Gaziantep FK forması giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Halil İbrahim'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



#Çaykur Rizespor
#FUTBOL
#Halil İbrahim Pehlivan
#Spor Toto 1. Lig
#transfer
2 hours ago
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