6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular sezonun geri kalanını tamamlamak için kiralık veya bonservisiyle farklı takımlara transfer olmaya devam ediyor.