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Halim Okta: Moral açısından iyi oldu

Halim Okta: Moral açısından iyi oldu

22:2711/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik sorumlu Halim Okta
Teknik sorumlu Halim Okta

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Bodrum FK galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi. Okta, "Arzu ettiğimiz oyun bu değildi. Ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. Moral açısından da iyi oldu" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Teknik Sorumlu Halim Okta, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


'2 gol bulduk'

“Maçı kazandığımız için mutluyuz. Özellikle kaptırdığımız toplarda hemen müdahale edilmesini istedik. Yön değiştirme ve kenarların kullanılmasını istedik. Bunu da uyguladı oyuncularımız. 2 gol bulduk. İlk yarı gayet güzel geçti."


'Arzu ettiğimiz oyun bu değildi'

"İkinci yarı oyuncularımız çok pas hatası yaptı ve basit toplar kaybetti. Savunmada oynamak zorunda kaldık. Arzu ettiğimiz oyun bu değildi. Ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. Moral açısından da iyi oldu. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha iyi kapatacağız”







#Beşiktaş
#Halim Okta
#Bodrum FK

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