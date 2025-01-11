Halim Okta: Moral açısından iyi oldu

“Maçı kazandığımız için mutluyuz. Özellikle kaptırdığımız toplarda hemen müdahale edilmesini istedik. Yön değiştirme ve kenarların kullanılmasını istedik. Bunu da uyguladı oyuncularımız. 2 gol bulduk. İlk yarı gayet güzel geçti."

"İkinci yarı oyuncularımız çok pas hatası yaptı ve basit toplar kaybetti. Savunmada oynamak zorunda kaldık. Arzu ettiğimiz oyun bu değildi. Ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. Moral açısından da iyi oldu. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha iyi kapatacağız”