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Halim Okta'dan maç sonu itiraf: 'En iyi oyunumuzdu'

Halim Okta'dan maç sonu itiraf: 'En iyi oyunumuzdu'

22:2018/01/2025, Cumartesi
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Samsunspor beraberliği sonrası son haftaların en iyi oyununu oynadıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, son haftaların en iyi oyununu oynadıklarını söyledi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okta, "Son haftalardaki tempo ve kalite olarak en iyi maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadık. Rakibin eksik kalmasından sonra tek kaleye dönen bir maç oldu. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz." diye konuştu.


Beşiktaş'ın hava toplarındaki eksiklikleri ile ilgili bir soruya Okta, "Yan ve yüksek toplar oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transferdeki oyuncu tercihleri bunda etkili olmuştur. Bu tür organizasyonlar çok çalışarak verim elde ediliyor. Belki uzun süreli böyle bir çalışma olmadı. Bugün Felix Uduokhai'ın pozisyonu vardı, değerlendiremedi." şeklinde cevap verdi.




#Beşiktaş
#Halim Okta
#Samsunspor

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