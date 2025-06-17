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Halkbank Voleybol Takımı'nda 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

Halkbank Voleybol Takımı'nda 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

11:5017/06/2025, Salı
AA
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli liberosu Deniz İvgen.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli liberosu Deniz İvgen.

Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan Duman ile yollarımızı ayırıyoruz. Deniz ve Batuhan'a kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

#Halkbank
#Voleybol Efeler Ligi
#Deniz İvgen
#Hüseyin Batuhan Duman
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