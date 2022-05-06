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Hataysporlu futbolcular şampiyon Trabzonspor'u alkışladı

Şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada ev sahibi tribünler tarafından unvanına yakışan bir konukseverlikle karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporlu futbolcular şampiyon Trabzonsporu alkışladı
Hatay'da Trabzonspor alkışlandı.

Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran Hatayspor taraftarları, bordo-mavili oyuncular ısınmaya çıktıklarında onlara alkışlarla “Merhaba” diyerek şampiyonluklarını kutladı.

Bordo-mavili futbolcular için özel bir organizasyon düzenlendi. Önce Hataysporlu futbolcular sahaya geldi.

Ev sahibi ekibin futbolcuları çıkış tünelinin iki yanına dizilerek şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı. Bordo-mavililer, sahaya Rocky serisinin efsanevi müziği ‘Eye of the Tiger’ eşliğinde çıktı. Bu sırada tribünler de bordo-mavili takımı alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve teknik heyet de Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve teknik heyetini tek tek kutladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan “Trabzonspor böyle bir karşılamayı haketti. Alkışlamamız gerekiyordu. Bu da bize yakışırdı” dedi.

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