Hayal kırıklığı Falcao

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, takımını yalnız bırakmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynadığı Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Sağlık heyeti, Florya’da tedavisine devam edilen Kolombiyalı oyuncuyu, Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Falcao, attığı gollerden çok geçirdiği sakatlıklarla gündemde yer alıyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sakatlık sebebiyle son 3 maçta takımını yalnız bıraktı. Galatasaray kariyerinde sık sık sakatlanan Falcao’nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı karşılaşmalara yaklaştı. Sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan Kolombiyalı yıldız, 26 karşılaşmada ise takımını yalnız bıraktı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 6 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Falcao, Süper Lig’de toplam 16 gol ve 3 asiste imza attı.

DEVRE ARASI YOLCU