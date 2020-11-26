Hayal kırıklığı Falcao

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, takımını yalnız bırakmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynadığı Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Sağlık heyeti, Florya’da tedavisine devam edilen Kolombiyalı oyuncuyu, Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Falcao, attığı gollerden çok geçirdiği sakatlıklarla gündemde yer alıyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sakatlık sebebiyle son 3 maçta takımını yalnız bıraktı. Galatasaray kariyerinde sık sık sakatlanan Falcao’nun kaçırdığı maç sayısı, oynadığı karşılaşmalara yaklaştı. Sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan Kolombiyalı yıldız, 26 karşılaşmada ise takımını yalnız bıraktı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 6 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Falcao, Süper Lig’de toplam 16 gol ve 3 asiste imza attı.
DEVRE ARASI YOLCU
- Sık sık sakatlanması ve takımını sürekli yalnız bırakması sebebiyle Galatasaray’da teknik heyet Falcao’yu gözden çıkarttı. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Kolombiyalı yıldızı el yakan maaşı sebebiyle satmak istiyor. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan futbolcusu konumunda bulunuyor. Amerika Major Ligi ekiplerinden Inter Miami, Falcao ile ilgileniyor. ABD ekibi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Falcao’ya talip olmuş, sarı-kırmızılı takım transfere yanaşmamıştı. Galatasaray, ara transfer döneminde Falcao için gelen teklifleri değerlendirecek. Inter Miami’nin devre arasında Falcao için tekrar sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.
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