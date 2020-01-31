Hayatımın en heyecanlı anı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için dün tribünlerde yerini alan binlerce taraftarının önünde imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza töreni Vodafone Park’ta saat 19.03’te gerçekleşti. İmza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve Sergen Yalçın hazır bulundu. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 47 yaşındaki teknik adam, futbolcu olarak ayrıldığı Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. Attığı gollerle Beşiktaş’ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997’ye kadar siyah-beyazlı forma altındaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1994-1995 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı. Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası’nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı. Yalçın, Beşiktaş’taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı, toplam 80 gole imza attı.
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin “Fikret Orman paralar nerede?” tezahüratı sonrasında “Burası yeri değil” derken tribünlere de dikkat çekerek, “Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş’ın evladı Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Abdullah Avcı’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının bu desteğinin devam etmesini diliyorum. Hocamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü kendisine veriyorum” ifadelerini kullandı.
Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çalıştırıcı hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, “Başkanıma ve yönetim kuruluna bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza minnettarım. Milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu kadar desteği beklemiyordum” dedi.
20 bini aşkın taraftarBeşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın imza töreni için siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park’a akın etti. Saat 19.03’te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03’ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın’ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel video gösterildi.
İmza sırası Lucescu’da
- Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren ve taraftarlarda büyük heyecan oluşturan Beşikaş yönetimi, şimdi de eski hocası Mircea Lucescu’yu ikna etmeye çalışıyor. Rumen teknik adamla görüşmek üzere Bükreş’e giden siyah-beyazlı yöneticiler, tecrübeli teknik adamdan danışmanlık isteyecek
- Beşiktaş’ta, teknik direktörülüğe Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından, camiada oluşan karabulutlar dağılmaya başladı. Siyah-beyazlı taraftarların gelişine çok sevindiği Sergen Yalçın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Beşiktaş’a danışmanlık yapan İbrahim Altınsay ile Futbol A.Ş. yöneticisi Cenk Sümer, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere Bükreş’e gitti. Rumen teknik adam için düşünülen pozisyon ise futbol danışmanlığı. Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve Türkiye’de genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu.
- SERGEN YALÇIN KABUL ETTİ
- Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile görüşme masasına oturduğunda, kafasndaki Lucescu modelini genç teknik adama anlattı. Sportif direktör istemediğini ancak sadece Lucescu’ya evet diyeceğini belirten Sergen Yalçın, bu konuda ikna oldu. Mircea Lucescu’nun da İstanbul’u çok sevdiği, eşinin de Tükiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Daha önce 2002-2003 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapan ve siyah-beyazlı takıma 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan 74 yaşındaki teknik adam, daha sonra da Galatasaray’ı ve A Milli Takım’ı çalıştırmıştı.
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