Hayatımın en heyecanlı anı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için dün tribünlerde yerini alan binlerce taraftarının önünde imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza töreni Vodafone Park’ta saat 19.03’te gerçekleşti. İmza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve Sergen Yalçın hazır bulundu. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 47 yaşındaki teknik adam, futbolcu olarak ayrıldığı Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. Attığı gollerle Beşiktaş’ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997’ye kadar siyah-beyazlı forma altındaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1994-1995 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı. Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası’nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı. Yalçın, Beşiktaş’taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı, toplam 80 gole imza attı.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin “Fikret Orman paralar nerede?” tezahüratı sonrasında “Burası yeri değil” derken tribünlere de dikkat çekerek, “Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş’ın evladı Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Abdullah Avcı’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının bu desteğinin devam etmesini diliyorum. Hocamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü kendisine veriyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çalıştırıcı hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, “Başkanıma ve yönetim kuruluna bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza minnettarım. Milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu kadar desteği beklemiyordum” dedi.

20 bini aşkın taraftar

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın imza töreni için siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park’a akın etti. Saat 19.03’te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03’ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın’ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel video gösterildi.

İmza sırası Lucescu’da