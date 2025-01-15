Hedef kadro istikrarı

Süper Lig’de sezonun ilk yarısı tamamlanırken Trabzonspor adına bu periyotta dikkat çeken en önemli nokta sakatların fazlalığı nedeniyle kadro istikrarının yakalanamaması oldu. Özellikle savunmada yaşanan sorunlardan kaynaklanan ideal kadronun belirlenememesi durumu saha sonuçlarına da yansıdı. Bordo-mavililer, özellikle deplasman maçlarında zorlanırken evinde aldığı sonuçlarla adeta ayakta kaldı. Trabzonspor deplasmanda yaptığı 9 maçta hiç galibiyet alamazken 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bunun yanında evindeki 9 maçın 5’ini kazanan, 3’ünde berabere kalan bordo-mavillier 1 kez yenildi.