Hedef kadro istikrarı

Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig’de sezonun ilk yarısı tamamlanırken Trabzonspor adına bu periyotta dikkat çeken en önemli nokta sakatların fazlalığı nedeniyle kadro istikrarının yakalanamaması oldu. Özellikle savunmada yaşanan sorunlardan kaynaklanan ideal kadronun belirlenememesi durumu saha sonuçlarına da yansıdı. Bordo-mavililer, özellikle deplasman maçlarında zorlanırken evinde aldığı sonuçlarla adeta ayakta kaldı. Trabzonspor deplasmanda yaptığı 9 maçta hiç galibiyet alamazken 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bunun yanında evindeki 9 maçın 5’ini kazanan, 3’ünde berabere kalan bordo-mavillier 1 kez yenildi.
3 MEVKİ BELİRLENDİ
Sezonun 3. haftasında oynanan Beşiktaş maçıyla Trabzonspor'da yeni dönemine başlayan Şenol Güneş yönetiminde planlamalarını sürdüren bordo-mavililerde en önemli hedeflerden biri ara transferde takıma yapılacak takviyelerde istikrarlı bir kadroya kavuşmak. Çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdüren Trabzonspor, doğrudan oynayabilecek ve takıma direkt katkı sunabilecek isimler üzerinde yoğunlaştı. Deneyimli teknik adamın da daha önce açıkladığı üzere savunma, kanat ve santrfor hattına takviyeler yapılacak.