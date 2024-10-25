Her kulvarda Aslan

2024-2025 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, son dönemde ise her kulvarda zirveye çıkmayı başardı. TFF Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaptıran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar; Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye oynuyor. İki kulvarda da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sezonu en az iki kupayla taçlandırmanın planlarını yapıyor.













Hedef 5. yıldız





Süper Lig'de son iki sezondur şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da yarışı önde götürüyor. Bu kulvarda 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 25 puanla zirveye çıktı. Galatasaray'ın ana hedefi 2025 yılında 25. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı göğsüne takmak. Bu hafta ligin 2. sırasında yer alan Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray, ezeli rakibini yenerek farkı açmayı planlıyor.













Hedef tarih yazmak





UEFA Avrupa Ligi'nde de benzer bir başarı yakalayan Galatasaray, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Kupa 2'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, hedefini turnuvada final olarak belirledi. 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Galatasaray, bir Avrupa kupası daha müzesine götürmek için mücadele edecek.





Yenilgiyi unuttu





Resmi maçlarda yenilgiyi unutan Galatasaray, 10 maçtır mağlup olmuyor. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys karşısında yaşayan Aslan; daha sonra 7 Süper Lig ve 3 Avrupa Ligi maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.























