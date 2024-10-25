Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Her kulvarda Aslan

Her kulvarda Aslan

Umut Yılmaz
09:3425/10/2024, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaraylı futbolcuların Elfsborg maçındaki gol sevinci
Galatasaraylı futbolcuların Elfsborg maçındaki gol sevinci

Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi hezimetleriyle sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kendini buldu. İki kulvarda da zirveye oynayan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk hedefleriyle yoluna devam ediyor.

2024-2025 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, son dönemde ise her kulvarda zirveye çıkmayı başardı. TFF Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaptıran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar; Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye oynuyor. İki kulvarda da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sezonu en az iki kupayla taçlandırmanın planlarını yapıyor.




Hedef 5. yıldız

Süper Lig'de son iki sezondur şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da yarışı önde götürüyor. Bu kulvarda 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 25 puanla zirveye çıktı. Galatasaray'ın ana hedefi 2025 yılında 25. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı göğsüne takmak. Bu hafta ligin 2. sırasında yer alan Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray, ezeli rakibini yenerek farkı açmayı planlıyor.




Hedef tarih yazmak

UEFA Avrupa Ligi'nde de benzer bir başarı yakalayan Galatasaray, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Kupa 2'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, hedefini turnuvada final olarak belirledi. 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Galatasaray, bir Avrupa kupası daha müzesine götürmek için mücadele edecek.


Yenilgiyi unuttu

Resmi maçlarda yenilgiyi unutan Galatasaray, 10 maçtır mağlup olmuyor. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys karşısında yaşayan Aslan; daha sonra 7 Süper Lig ve 3 Avrupa Ligi maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.







#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 İUP maaş ödeme takvimi açıklandı mı?