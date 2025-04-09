Her maçı kazanacak gücümüz var

Fenerbahçe yenilgisi sonrası küme düşme potasıyla arasında sadece 5 puan fark bulunan Trabzonspor’un artık puan kaybetme lüksü kalmadı. Fatih Tekke’nin göreve gelmesinden sonra ligde oynadığı 3 karşılaşmadan 4 puan alan bordo-mavililer, kalan 8 haftada korku tünelinin dışında kalmak istiyor. Oyun olarak üzerine koyduklarını belirtmesine rağmen skor olarak bunu sahaya yansıtamayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, oyun formasyonunda ısrarlı olacağını belirterek, “Oyunumuzu geliştirerek bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Türkiye Kupası hedefimizin yanı sıra ligde kalan 8 haftada tüm puanlara talibiz ve alacak gücümüz de var” dedi.