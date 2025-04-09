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Her maçı kazanacak gücümüz var

Her maçı kazanacak gücümüz var

Ali Kemal Yazıcı
04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise Kasımpaşa, Galatasaray, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise Kasımpaşa, Galatasaray, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası küme düşme potasıyla arasında sadece 5 puan fark kalan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, “Türkiye Kupası hedefimizin yanı sıra ligde kalan 8 haftada tüm puanlara talibiz ve alacak gücümüz de var” dedi.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası küme düşme potasıyla arasında sadece 5 puan fark bulunan Trabzonspor’un artık puan kaybetme lüksü kalmadı. Fatih Tekke’nin göreve gelmesinden sonra ligde oynadığı 3 karşılaşmadan 4 puan alan bordo-mavililer, kalan 8 haftada korku tünelinin dışında kalmak istiyor. Oyun olarak üzerine koyduklarını belirtmesine rağmen skor olarak bunu sahaya yansıtamayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, oyun formasyonunda ısrarlı olacağını belirterek, “Oyunumuzu geliştirerek bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Türkiye Kupası hedefimizin yanı sıra ligde kalan 8 haftada tüm puanlara talibiz ve alacak gücümüz de var” dedi.


BU HAFTA YENİ BAŞLANGIÇ

Çaykur Rizespor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten teknik direktör Tekke, zorluk derecesi yüksek bir döneme girdiklerini belirterek, Trabzonspor’un bu süreci adına layık bir şekilde tamamlayacağına inandığını söyledi. Bordo-mavililerin kalan 8 haftada 4 maçı, küme düşme potasındaki takımlarla olacak. 36 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor, ilk olarak hafta sonu Papara Park’ta 34 puanlı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ardından, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile oynayacak.


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