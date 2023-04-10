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Spor

Hüseyin Eroğlu: Taraftarımıza çifte bayram yaşatacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig’e yükselmek için 2 galibiyetin yeterli olacağını söyledi.

15:58 . 10/04/2023 Pazartesi
DHA
Samsunspor camiası şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Samsunspor camiası şampiyonluk için geri sayıma geçti.

1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, 31'inci haftada konuk olduğu Göztepe deplasmanından 1-0 mağlup ayrılarak 20 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. 63 puanla zirvede yer alan kırmızı-beyazlılar, yarın sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.


Geride 6 maçı kalan Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlarda galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak.


Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarından 2 galibiyet elde etmelerinin Süper Lig'e yükselmek için yeterli olacağını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ligde avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz" dedi.



"Futbolcularımız çok yorulmuştu"

Göztepe'ye deplasmanda 1-0 yenildikleri maçı 'iş kazası' olarak değerlendiren Eroğlu, "Futbolcularımız oynadığımız son 7 maçtan sonra mental anlamda çok yorulmuştu. İkinci devrede yaptığımız hamlelerle oyuna dönsek de yakaladığımız pozisyonlarda skor üretmeyi başaramadık. Mağlubiyeti hak etmemiştik. Üzüldük ama zorlu maratonda böyle şeyler yaşanabilir. Çok önemli bir avantajımız hala cebimizde duruyor" diye konuştu.



"Keçiörengücü maçında çifte bayram yaşatacağız"

Kırmızı-beyazlı taraftarları Tuzlaspor maçına davet eden Eroğlu, "Yarın kendi evimizde Tuzlaspor ile oynayacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Ancak biz her takımı yenebilecek güçte bir takımız. Tüm taraftarımızı Tuzlaspor ile oynayacağımız maça davet ediyorum. Taraftarımızla tek vücut olarak bu maçı galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum. Tuzlaspor maçının ardından BAY haftamız olacak. Çocuklara dinlenmeleri için 2 gün izin vereceğiz. Cuma günü de Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacağız. Keçiörengücü maçında da taraftarımıza çifte bayram yaşatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.






#1. Lig
#Süper Lig
#Samsunspor
#Hüseyin Eroğlu
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