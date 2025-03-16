Hüseyin Eroğlu'ndan 5-0 yorumu: Özür diliyoruz

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakibimizi kutluyorum. Kendi sahalarında galip geldiler. Biz hiç beklemediğimiz ve bize yakışmayan bir skor aldık. Hem taraftarlarımızdan hem de yönetimimizden özür diliyoruz. Maçın başında golü yedikten sonra golü bulduk ama sayılmadı. Kendi ayağımızdaki topla gol yiyerek iki farklı geriye düştük. Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. Bireysel hatalarımızla gol yedik. Milli takım arası olacak ve bu ara bizim için terapi olacak. Tekrar eski gücümüze kavuşacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız da o eski performanslarına yeniden kavuşacaklardır. Bu mağlubiyetlerden ders çıkarabilmek önemli. Hedefimiz kalan 8 hedef maçımızı da kazanmak. Takım olarak bunu telafi edecek güce sahibiz. Bundan sonraki süreçte İstanbulspor’a da başarılar dilerim" diye konuştu.