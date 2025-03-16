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İstanbulspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ni farklı yendi

İstanbulspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ni farklı yendi

15:5016/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbulspor oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra attığı golün ardından sevinç yaşadı.
İstanbulspor oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de heyecan 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. İstanbulspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 15'te Emir Kaan Gültekin, 27, 57 ve 77'de Diarra ve 71'de Loshaj kaydetti.


Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 46'ya yükseltirken konuk ekip 48 puanda kaldı.



#Trendyol 1. Lig
#İstanbulspor
#Gençlerbirliği

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