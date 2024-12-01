Hüseyin Yücel'den Paulista'ya ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.

Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya sahalara daha güçlü döneceği temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.