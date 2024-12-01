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Hüseyin Yücel'den Paulista'ya ziyaret

Hüseyin Yücel'den Paulista'ya ziyaret

17:181/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Onur Göçmez - Gabriel Paulista - Hüseyin Yücel
Onur Göçmez - Gabriel Paulista - Hüseyin Yücel

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.


Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya sahalara daha güçlü döneceği temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.







#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Gabriel Paulista

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