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Spor

İbanoğlu'ndan yalanlama geldi: Kumpasın farkındayız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

16:10 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:15 - 16/12/2023 Cumartesi
AA
Ahmet İbanoğlu, Ali Palabıyık'ın iddialarına cevap verdi.
Ahmet İbanoğlu, Ali Palabıyık'ın iddialarına cevap verdi.

TFF MHK Başkanı İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı.


İbanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.


Eski hakemlerden Ali Palabıyık, hakem atamalarının algoritma ile belirlenmediğini ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son kararı verdiğini iddia etmişti.






#Merkez Hakem Kurulu
#Ahmet İbanoğlu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Süper Lig
28 dakika önce
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