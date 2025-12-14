Icardi'den imalı paylaşım: "Gerçeklere bakıyorum..."

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin çeşitli spekülasyonlar olan yıldız futbolcu paylaşımında, "Mikrofonu otoriteyle karıştırıyorlar, çünkü bilgi olmadığında, fikir uyduruyorlar. Bu kibir değil... Şey, birazcık öyle! Çünkü beni rahatsız etmiyorlar, sadece doğruluyorlar. Gerçeklere bakıyorum ve özellikle de onları ortaya koymayı seviyorum, çünkü ortaya koyduğumda, kendi kendilerini açıklıyorlar." ifadelerini kullandı.