Icardi'den imalı paylaşım: "Gerçeklere bakıyorum..."

19:3514/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'da Mauro Icardi de forma giydi.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, göndermeli bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.


Sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin çeşitli spekülasyonlar olan yıldız futbolcu paylaşımında, "Mikrofonu otoriteyle karıştırıyorlar, çünkü bilgi olmadığında, fikir uyduruyorlar. Bu kibir değil... Şey, birazcık öyle! Çünkü beni rahatsız etmiyorlar, sadece doğruluyorlar. Gerçeklere bakıyorum ve özellikle de onları ortaya koymayı seviyorum, çünkü ortaya koyduğumda, kendi kendilerini açıklıyorlar." ifadelerini kullandı.





