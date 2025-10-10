Icardi’nin aklı sözleşmesinde

Galatasaray’ın 2023- 2024 sezonunda PSG’den bonservisini aldığı Mauro İcardi, 3 yıllık imza atmıştı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün geleceği netleşmiş değil. 32 yaşındaki forvet, kariyerine G.Saray’da devam etmeyi arzulasa da yönetim, sakatlık sonrası düşen performansı nedeniyle beklemede. İç transferde Barış Alper ve teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturan yöneticiler, İcardi ile herhangi bir görüşme yapmadı.

Yönetim, devre arasına kadar İcardi'nin performansını takip edecek. Eğer ocak ayına kadar yeni sözleşme imzalanmazsa, Arjantinli yıldız, FIFA kuralları gereği sezon sonu için başka kulüplerle masaya oturma hakkına sahip olacak. Bu sezon Süper Lig'de 5 gol atan İcardi, son oynanan Liverpool ve Beşiktaş karşılaşmalarında yedek kalırken, bu maçlarda ısınma hareketlerini saha yerine soyunma odasında yapması ve maçlar öncesi takımla sahaya çıkmaması da gündem olmuştu.