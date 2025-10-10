Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Icardi’nin aklı sözleşmesinde

Icardi’nin aklı sözleşmesinde

Umut Yılmaz
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro İcardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, Arjantinli golcü için kararını devre arasına kadar ertelemiş durumda.

Galatasaray’ın 2023- 2024 sezonunda PSG’den bonservisini aldığı Mauro İcardi, 3 yıllık imza atmıştı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün geleceği netleşmiş değil. 32 yaşındaki forvet, kariyerine G.Saray’da devam etmeyi arzulasa da yönetim, sakatlık sonrası düşen performansı nedeniyle beklemede. İç transferde Barış Alper ve teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturan yöneticiler, İcardi ile herhangi bir görüşme yapmadı.


GÖZLEM ALTINDA

Yönetim, devre arasına kadar İcardi'nin performansını takip edecek. Eğer ocak ayına kadar yeni sözleşme imzalanmazsa, Arjantinli yıldız, FIFA kuralları gereği sezon sonu için başka kulüplerle masaya oturma hakkına sahip olacak. Bu sezon Süper Lig'de 5 gol atan İcardi, son oynanan Liverpool ve Beşiktaş karşılaşmalarında yedek kalırken, bu maçlarda ısınma hareketlerini saha yerine soyunma odasında yapması ve maçlar öncesi takımla sahaya çıkmaması da gündem olmuştu.


#Galatasaray
#Mauro Icardi
#sözleşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi