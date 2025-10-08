Yeni Şafak
Süper Lig'de penaltı raporu açıklandı: İşte en çok kullanan takım

Zirvede yer alan takım üç penaltı kullandı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından en çok penaltı kullanan takım belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli maçlar nedeniyle araya girildi.


Bu sezon ertelenen 2 maç haricinde oynanan 70 Süper Lig maçında 21 kez penaltı atışı kullanıldı. Söz konusu mücadelelerde en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler; Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında penaltı kullandı. 3 penaltıda da topun başına Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca geçti. Göztepe ve Alanyaspor’a karşı kullandığı penaltılardan yararlanamayan Talisca, Antalyaspor mücadelesinde ise beyaz noktadan skoru 1-0’a getiren golü kaydetti.


21 penaltının 16’sı gol oldu, 5’i kaçtı

Süper Lig’de bu sezon oynanan 70 maçta hakemler 21 kez penaltı kararı verdi. Bu penaltıların 16’sı gol olurken, 5’i ise kaçtı. Fenerbahçe, 2 kez penaltı kaçırırken, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Göztepe de 1’er kez penaltıdan yararlanamadı.


Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve Trabzonspor 2’şer defa, Konyaspor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa da 1’er kez kullandıkları penaltıları gole çevirdi.






