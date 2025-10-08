225 futbolcu asgari ücret alıyormuş!

Ceza almalı mı?





"Kamuoyundaki genel görüş; Kerem’in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme ve Kerem’in Hakan Safi ile yaptığı sözleşme, tek tip sözleşmenin ihlali anlamına geldiği yönünde. Yani; Fenerbahçe ve Kerem ceza almalı.









Öncelikle talimatı hatırlatmakta fayda var. Kulüp lisans talimatı ve harcama limitleri, kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için düzenlendi. Amaç, kulüpleri tehlikeye sokacak sorumluluktan, yükümlülükten kurtarmak ve güçleri kadar transfer yaparak, güçleri kadar borçlanmaları. Ezcümle, amaç kulüplere yükümlülük getirecek, federasyona ibraz edilmeyen sözleşmelerden kaçınmaktır.





İkinci sözleşmeyle ilgili yasak kulüpler içindir, futbolcular için değil. Kulüp ikinci sözleşmeyi yapamaz ama futbolcu kulübü yükümlülük altına sokmayan her türlü sözleşmeyi yapabilir. Burada olan da işte budur."



































































