Igor Tudor'dan Vida yorumu: En iyisi olacak

Hırvatistan'da yayın yapan Jutarnji'ye konuşan Tudor, kendisine yöneltilen "Türkiye'de 80 milyon nüfus var, herkes futbol delisi. Paraları ve tesisleri de var ama bizden daha iyi futbolcuları yok. Sizce neden?" sorusunu yanıtladı ve Türkiye'de gördüğü sorunu açıkladı. Hırvat antrenör, Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida'yla ilgili de konuştu. İşte Tudor'un röportajından öne çıkanlar;

"Türkiye'de gördüğüm sorunu, oradayken basın önünde söylemiştim. Bence onların okullardaki sistemlerini değiştirmeleri gerekiyor. A Takım düzeyinde gereken her şeyleri var. Problemleri, onu yaratan nedenlerden bağımsız düşünemezsiniz. Türkiye'deki problem, her şeyin skora bağlı olması."

Vida transferi için yorumu

"Hırvat futbolcular, Türk takımları için pahalı. Bildiğiniz gibi Hajduk Split, altyapısı çok kuvvetli bir kulüp. Buradan yetişenler, Avrupa'nın önemli kulüplerine gidiyor. Domagoj Vida'ya gelecek olursak, onu Hırvatistan Milli Takımı'nda izliyorum. Bana göre Türkiye'nin en iyi futbolcusu olacak."

Sosyal medyayla #Galatasaray'ın başına gelen #Tudor'u yine sosyal medya kovdurttu... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 18, 2017 at 3:54öö PST )



