SÜPER LİG

Igor Tudor'dan Vida yorumu: En iyisi olacak

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor, ülkesinde röportaj verdi. Ayrılığın ardından Hırvatistan'a giden Igor Tudor, burada verdiği ilk röportajda sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı ayrılığa şaşırmadığını belirtmişti. Genç çalıştırıcı yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Igor Tudor, Yeni Malatya yenilgisi sonrasında takımdan gönderilmişti.

Igor Tudor, Yeni Malatya yenilgisi sonrasında takımdan gönderilmişti.

Hırvatistan'da yayın yapan Jutarnji'ye konuşan Tudor, kendisine yöneltilen "Türkiye'de 80 milyon nüfus var, herkes futbol delisi. Paraları ve tesisleri de var ama bizden daha iyi futbolcuları yok. Sizce neden?" sorusunu yanıtladı ve Türkiye'de gördüğü sorunu açıkladı. Hırvat antrenör, Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida'yla ilgili de konuştu. İşte Tudor'un röportajından öne çıkanlar;

  • "Türkiye'de gördüğüm sorunu, oradayken basın önünde söylemiştim. Bence onların okullardaki sistemlerini değiştirmeleri gerekiyor. A Takım düzeyinde gereken her şeyleri var. Problemleri, onu yaratan nedenlerden bağımsız düşünemezsiniz. Türkiye'deki problem, her şeyin skora bağlı olması."

Vida transferi için yorumu

  • "Hırvat futbolcular, Türk takımları için pahalı. Bildiğiniz gibi Hajduk Split, altyapısı çok kuvvetli bir kulüp. Buradan yetişenler, Avrupa'nın önemli kulüplerine gidiyor. Domagoj Vida'ya gelecek olursak, onu Hırvatistan Milli Takımı'nda izliyorum. Bana göre Türkiye'nin en iyi futbolcusu olacak."

Sosyal medyayla #Galatasaray'ın başına gelen #Tudor'u yine sosyal medya kovdurttu...

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()


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