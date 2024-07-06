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Spor

İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE

EURO 2024'te heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İngiltere ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

18:33 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:33 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiltere - İsviçre maçı canlı
İngiltere - İsviçre maçı canlı

Almanya'da düzenlenen 2W024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adım adım finale gidiliyor. Çeyrek final maçlarında, günün ilk seansı İngiltere ile İsviçre arasında oynanıyor. Mücadelenin canlı yayını ve canlı anlatımı haberimizde...


İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ

İngiltere:
Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
İsviçre:
Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo.

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


İNGİLTERE'DE TEK EKSİK


İngiltere'de, zorlu İsviçre karşılaşmasında sarı kart cezalısı Marc Guehi forma giyemiyor. Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier ise kart görmesi durumunda bir sonraki müsabakada yer alamayacak. İsviçre'de ise Freuler, Ndoye, Rodriguez, Sierro ve Xhaka, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI CANLI ANLATIM


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