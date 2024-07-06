İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE

Almanya'da düzenlenen 2W024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adım adım finale gidiliyor. Çeyrek final maçlarında, günün ilk seansı İngiltere ile İsviçre arasında oynanıyor. Mücadelenin canlı yayını ve canlı anlatımı haberimizde...
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ
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İNGİLTERE'DE TEK EKSİK
İngiltere'de, zorlu İsviçre karşılaşmasında sarı kart cezalısı Marc Guehi forma giyemiyor. Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier ise kart görmesi durumunda bir sonraki müsabakada yer alamayacak. İsviçre'de ise Freuler, Ndoye, Rodriguez, Sierro ve Xhaka, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.