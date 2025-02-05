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İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor Maç Kadrosu ve İlk 11'ler

İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor Maç Kadrosu ve İlk 11'ler

11:435/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş İskenderun maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş İskenderun maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Bordo-mavililerde yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan bu maçta forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş bu maçta yer almayacak. İskenderunspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor İskenderun maçında ilk 11’de kimler var? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

TRABZONSPOR’DA İSKENDERUN MAÇINDA EKSİK VAR MI?

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş bu maçta forma giyemeyecek.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

İLK 11'LER

🟠
İskenderunspor:
Onur, Erbay, Kadir, Ulaş, Ahmet, Turan, Kerem, Serdarcan, Mehmet, Mohamed, Muhammet.
🔵
Trabzonspor:
Taha, Malheiro, Batagov, Lundstram, Eren, Ozan, Mendy, Cham, Cihan, Sikan, Enis.


#İskenderunspor A.Ş.
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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