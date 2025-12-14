Yeni Şafak
İskoçya Lig Kupası'nı St. Mirren kazandı



St. Mirren, tarihinde ikinci kez Lig Kupası kazandı.
İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, şampiyon oldu.

Hampden Park'ta oynanan maçta St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.


80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.


Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy yönetimindeki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

